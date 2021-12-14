Не тільки танці: Саша Заріцька розкрила секрет схуднення

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, яка показала струнку фігуру в купальнику, продовжує дбати про своє тіло і демонструє нові результати. Артистка поділилася в Інстаграм, що такі зміни сталися не лише завдяки танцям. Під час участі в шоу Саша скинула 20 кілограмів. І зупинятись на досягнутому вона не збирається.

Декілька місяців тому вона сіла на дієту, відмовилася від деяких продуктів.

«Продовжую стежити за своїм раціоном. Не вживаю цукор, хліб, м'ясо, молоко, різного роду снеки тощо. На танці зараз немає часу, але я планую його знайти, бо відчуваю, що дуже сумую», — поділилася Заріцька.

Також у сторіс вона показувала, що навіть під час відпочинку не забуває про спорт. Вона здійснює пробіжки.

Раніше своїми секретами, як привести себе у форму перед Новим роком, поділилася Настя Каменських.

А Наталка Карпа, яка натякнула на проблеми у шлюбі, схудла через стрес.

Фото instagram.com/kazka.band

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