«Вхід коштуватиме п'ять тисяч доларів»: Потап розповів, як відсвяткує річницю весілля з Каменських із «крутими артистами» рівня Snoop Dogg

Продюсер Олексій Потапенко, який нещодавно вітав свою дружину, співачку Настю Каменських, з річницею весілля (вони одружилися у жовтні 2018 року, але пишне весілля зіграли вже у травні 2019 року), розповів про плани влаштувати у травні 2022 року у Києві круту вечірку.

В ефірі програми «Зірковий шлях» Потап розповів, що вони мають намір влаштувати щось грандіозне не лише наступного року, а й проводити такі заходи щороку. Причому з благодійною метою.

«Щоразу 23 травня у Києві, в Україні, ми влаштовуватимемо наше відкрите весілля. Але весілля як благодійний захід, на який ми будемо привозити якихось Snoop Dogg, інших артистів. Але вхід буде по п'ять тисяч доларів, а гроші підуть на допомогу дітям», — розповів Потап.

Продюсер додав, що якщо все, що задумано, вдасться зробити, то наступний рік «буде класним».

Раніше Олексій Потапенко зізнався, що вони з Настею Каменськими хочуть дітей, але поки що у них не виходить: «Коли вищі сили дадуть, тоді це й станеться. Я хочу п'ятьох дітей. Один є — четверо залишилося». Нагадаємо, що у продюсера у шлюбі з Іриною Горовою народився син Андрій.

Фото зі сторінки Олексія Потапенка у соціальних мережах

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