Вийшла заміж? Внучка Софії Ротару заплутала шанувальників весільними фотографіями

Внучка легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка нещодавно відзначила день народження свого бойфренда Дениса, продовжує насолоджуватися товариством коханого у Мексиці.

Під час поїздки пара побувала на весіллі у друзів, про що дівчина розповіла у своєму Instagram.

«Кохання усьому буде відповіддю», — підписала дівчина фото, на якому стоїть разом з Денисом Жадановим, який ніжно обійняв її за плечі, скромно приховавши обличчя від фотографа.

Але вже на відео, яке також наводиться у пості, наречений Соні не намагається відвертатися від об'єктива, дивлячись на нього сміливим поглядом.

Цей факт не уникнув уваги фоловерів, які відзначили красу Дениса Жаданова, а також те, що він схожий на дідуся Соні Анатолія, чоловіка Софії Ротару.

Крім того, деякі читачі зізналися, що зраділи, побачивши весільну церемонію — вважали, що заміж виходить сама онука народної артистки.

І постаралися дізнатися, чи молоді люди не збираються пов'язати свою долю.

На жаль, пара не бажає ділитися своїми планами. Відомо лише, що минулого року бабуся не дуже схвалювала раннє заміжжя Соні. Втім, час, швидше за все, зробить свою справу, і згода всіх членів сім'ї буде отримана.

Нагадаємо, нещодавно Соня Євдокименко показала свою нову фотосесію.

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter