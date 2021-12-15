«Слава Богу, не хлопчик»: дружина продюсера «Кварталу 95», що різко змінила імідж, розповіла українкам, як відчути себе справжньою жінкою

Популярна актриса, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук часто-густо експериментує зі своїм іміджем. Про всі зміни дружина продюсера «Квартал 95» розповідає передплатникам в Instagram.

Не так давно Анна вирішила позбутися нарощеного довгого волосся й повернулася до своєї довжини стрижки, а також трохи змінила відтінок локонів. Тепер в актриси більш коротке пряме волосся та інший відтінок. При цьому вона укладає волосся не рівно посередині, а на один бік — благо, об'єм й довжина дозволяють це зробити.

Отриманий ефект не забарився — чоловік схвалив нову зачіску (він страшенно боявся, що дружина взагалі з'явиться зі стрижкою «під хлопчика»).

Новий імідж сподобався синам актриси та всім родичам. Тому натхненна Саліванчук знову зійшла на подіум.

Актриса вирішила дати українкам кілька цінних порад про те, як змінити своє життя та відчути себе справжньою жінкою.

Нагадаємо, після відпочинку у теплих краях Саліванчук яскравим роликом натякнула, що повертається до серіалу «Одного разу під Полтавою». Фанати прийняли новину з захопленням. Вони вважають, що без її героїні фільм став «прісним», нецікавим та нудним.

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