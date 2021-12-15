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Шоу-бізнес

«Улюблена дівчинка»: Віра Брежнєва зворушливо привітала молодшу доньку Сару з 12-річчям

12:44 15 грудня 2021
Віра Брежнєва з донькою Сарою

Співачка Віра Брежнєва привітала свою доньку Сару з 12-річчям. На честь свята любляча мама опублікувала в Instagram ролик з її фотографіями.

«12!!! День Народження нашої улюбленої дівчинки — наше велике свято! Сара любимо!» — написала під роликом співачка.

Віра показала, як дівчинка мінялася за ці роки.

Новонароджена Сара поступово перетворюється на юну шанувальницю Гаррі Поттера, а потім стає все більше схожою на справжню юну красуню.

У коментарях до публікації наголосили, що Сара виглядає не за роками дорослою. Але всі пишуть про її красу та те, що дівчинка росте копією мами.

Шанувальники сподіваються, що Сара неодмінно успадкує талант Брежнєвої та займеться творчістю.

Нагадаємо, у Віри Брежнєвої дві доньки. Старша Соня від минулих стосунків з Віталієм Войченком. Молодша Сара від бізнесмена Михайла Кіпермана, з яким Брежнєва прожила близько шести років.

Зараз співачка одружена з Костянтином Меладзе. Віра хоче дитину у цьому шлюбі. Вона стала більше уваги приділяти своєму здоров'ю, займається спортом.

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