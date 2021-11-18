«Ми нормальна сім'я»: Брежнєва розповіла про «третю вагітність» та плани на майбутнє

Співачка Віра Брежнєва, про яку останнім часом ходять чутки про швидке розлучення з Костянтином Меладзе, ретельно оберігає свою сім'ю від сторонніх очей.

У кожному інтерв'ю, в якому Брежнєва погоджується поговорити про особисте, вона наголошує, що вони з Костянтином Меладзе радше домосіди, ніж тусовщики. Тож і приводів для зайвих розмов у принципі не дають.

«Ми нормальні люди, нормальна сім'я: живемо, ходимо за продуктами, ходимо до кафе, ресторанів, їздимо відпочивати», — наводять слова артистки у програмі ЖВЛ.

За словами співачки, вони з Меладзе не можуть собі дозволити відкритий прояв почуттів на публіці, але шлюб їхній міцний.

Іноді ЗМІ пишуть про третю вагітність Брежнєвої, але співачка уточнила, що зараз знову ставати мамою вона не збирається. У Віри вже є дві доньки, старшу Соню вона народила у 19 років.

Співачка зізналася, що під час нещодавнього локдауну Віра та Костянтин добре провели час разом. На карантині Брежнєва почала знову господарювати на кухні, більше готувати. З її слів, вона відчула, що саме цього їй не вистачало.

Наразі Брежнєва готується до новорічних виступів. А після насиченої роботи вони з Меладзе влаштують спільний відпочинок. Актриса уточнила, що попри завантаженість, у них із чоловіком є домовленість — разом проводити відпустку після Нового року та влітку.

Нещодавно Брежнєва похвалилася дорогим подарунком від Меладзе на річницю весілля.

197

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter