Дженніфер Лопес засмучена і зла на Бена Аффлека через його інтерв'ю про колишню дружину

Американська актриса та співачка Дженніфер Лопес вкрай засмучена та зла на свого бойфренда Бена Аффлека. У новому інтерв'ю актор звинуватив колишню дружину Дженніфер Гарнер у своєму алкоголізмі. Він заявив в ефірі радіошоу Говарда Стерна, що почав пити через те, що почував себе у шлюбі, як у пастці. І досі був би алкоголіком, якби не розлучився.

Інтерв'ю викликало вкрай негативну реакцію у соцмережах та у ЗМІ. З боку Аффлека вважали за непорядне так відгукуватися про Гарнер, яка допомагала йому боротися з алкогольною залежністю.

«Коли ви не можете визнати, що ваша проблема з алкоголем пов'язана з вами самими, це означає, що проблема з алкоголем все ще є. Дженніфер Гарнер не змушувала Бена Аффлека пити, навпаки — вона відвезла його до реабілітаційного центру та, ймовірно, врятувала йому життя», «Безплатний урок зі зв'язків із громадськістю для Бена Аффлека: я пив, бо був нещасним. Закінчіть речення ПРЯМО ТУТ», «Бен Аффлек, який звинувачує дружину у своїх проблемах з алкоголем, розповів мені все, що потрібно про нього знати. Джей Ло, твій бойфренд — прямо знахідка!», — писали у коментарях.

«Звинувачуючи у своєму алкоголізмі свою вірну колишню дружину, яка його захищала, Бен Аффлек показав себе нарцисом-неробою, який кохає себе більше, ніж будь-яку з Дженніфер у своєму житті», — відреагував британський телеведучий Пірс Морган.

«Лопес розлючена. Вона виявилася втягнутою в це, тому що зустрічається з ним. Вона не хоче мати з цим справу … Вона познайомилася з Дженніфер Гарнер. Намагається краще впізнати її та дітей Бена… Це необачно та безцеремонно з його боку», — розповіло близьке до Джей Ло джерело виданню Page Six.

Інше джерело повідомило, що Аффлек і Лопес домовилися між собою не обговорювати публічно своє особисте життя — ні теперішнє, ні минуле. І тепер Дженніфер шокована тим, що коханий порушив обіцянку.

Останнім часом діти Аффлека (16-річна Вайолет, 12-річна Серафіна та дев'ятирічний Семюел) та діти Лопес (13-річні двійнята Макс та Еммі) часто бачаться. Вони разом провели Хелловін, відвідували театр і виставу фокусників.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дженніфер Лопес зворушила фанатів, поділившись незвичайним фото з Беном Аффлеком.

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