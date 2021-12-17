«Не дочекаєтеся»: співак Григорій Лепс вийшов на зв'язок і висловився про запої та госпіталізацію

Одіозний співак Григорій Лепс вирішив розповісти шанувальникам про свій стан, заодно спростувавши чутки про госпіталізацію до психіатричної клініки.

За його словами, насправді він мав гіпертонічний криз, і у зв'язку з цим йому знадобилася нетривала госпіталізація.

«Вас вкотре ввели в оману, мовляв, я вже помер. Я стільки разів помирав, що вже невідомо на цвинтарі стільки землі знайдеться, щоби мене поховати! Не дочекаєтесь! У мене був гіпертонічний криз. Не дуже сильний, але все-таки вирішив лягти в лікарню», — заявив виконавець, заодно спростувавши і свій запій після травматичного розлучення.

Нагадаємо, Лепс є фігурантом бази «Миротворця». Його дані внесли до баз за незаконне відвідування окупованого Криму. Також він внесений до «чорного списку» українського Мінкульту через антиукраїнські висловлювання — заперечення російської агресії проти України.

Про розлучення співака та його дружини Ганни Шапликової стало відомо на початку грудня 2021 року. Пара вирішила розлучитися мирно заради трьох спільних дітей — дочок Єви, Ніколь та сина Івана.

Фото teleprogramma.pro/

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