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«Не дочекаєтеся»: співак Григорій Лепс вийшов на зв'язок і висловився про запої та госпіталізацію

17:00 17 грудня 2021
Григорій Лепс

Одіозний співак Григорій Лепс вирішив розповісти шанувальникам про свій стан, заодно спростувавши чутки про госпіталізацію до психіатричної клініки.

За його словами, насправді він мав гіпертонічний криз, і у зв'язку з цим йому знадобилася нетривала госпіталізація.

«Вас вкотре ввели в оману, мовляв, я вже помер. Я стільки разів помирав, що вже невідомо на цвинтарі стільки землі знайдеться, щоби мене поховати! Не дочекаєтесь! У мене був гіпертонічний криз. Не дуже сильний, але все-таки вирішив лягти в лікарню», — заявив виконавець, заодно спростувавши і свій запій після травматичного розлучення.

Нагадаємо, Лепс є фігурантом бази «Миротворця». Його дані внесли до баз за незаконне відвідування окупованого Криму. Також він внесений до «чорного списку» українського Мінкульту через антиукраїнські висловлювання — заперечення російської агресії проти України.

Про розлучення співака та його дружини Ганни Шапликової стало відомо на початку грудня 2021 року. Пара вирішила розлучитися мирно заради трьох спільних дітей — дочок Єви, Ніколь та сина Івана.

Фото teleprogramma.pro/

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