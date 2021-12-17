Таке відчуття, що їй лише тридцять: 74-річна Софія Ротару блискуче виступила перед Зеленським на записі концерту «Кварталу 95» (відео)

Після виступу на «Пісні року» у Москві народна артистка Софія Ротару повернулася до України, де взяла участь у записі новорічного концерту «Кварталу 95».



Про це вона розповіла у сторіс свого Instagram, опублікувавши фрагменти виступу.



Судячи з них, у палаці «Україна» народна улюблениця заспівала пісні «Біла зима» та «Вічні небеса».

На відео можна бачити, що у свої 74 роки Ротару виглядає просто шикарно і викладається на всі сто відсотків.



На концерті були присутні президент Володимир Зеленський з дружиною та голова його Офісу Андрій Єрмак.

Крім Софії Михайлівни, у новорічному «Вечірньому кварталі» дві пісні виконав російський гурт «Мумій Троль». Зокрема, Ілля Лагутенко заспівав дуетом з DOROFEEVA «Ведмедицю», а з Іваном Дорном — «Карнавалу не буде».

Окрім цього, глядачів порадували своєю творчістю Тіна Кароль, MONATIK, Оля Полякова, Олег Винник, Mozgi та гурт «Антитіла».

Але зіркою вечора була Софія Ротару, до якої була прикута вся увага публіки. Фанати були в захваті від того, як виглядає та тримається на сцені Софія Михайлівна, попри свій не юний вік.

Поки знаменита бабуся працює, онука легендарної співачки Соня Євдокименко продовжує насолоджуватись товариством свого нареченого у Мексиці.

Пара побувала на весіллі у друзів, про що дівчина розповіла у соцмережі.

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