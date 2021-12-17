«Малишка на мільйон»: Оля Полякова «натягла» на себе цілу кімнату, захопивши Ольгу Сумську

Популярна співачка Оля Полякова, яка працює без вихідних й навіть схудла через величезну кількість концертів перед Новим роком, вирішила відійти від правил та «догодити» «недоброзичливцям», які критикують її за «роздягнені» фото.



Для цього у своєму Instagram вона розмістила знімок, на якому постала у гарному вбранні.

«От одяглася для вас! Цілу кімнату напнула! Подобається?» — підписала вона знімок, маючи на увазі, що, мовляв, хотіли таке фото — отримайте.



На фото Оля у гарному «золотому» вбранні та в такому ж взутті знялася на тлі «золотої» кімнати.



Першою захопленням висловила актриса Ольга Сумська, яка написала «Розкішно!».

Не менш щедрими на похвали були й інші фоловери співачки, які відзначили, що вона «чарівна», «красуня», і вміє навіть з кітчу зробити щось веселе та прекрасне.



Звичайно, знайшлися і хулігани, які запропонували, щоб Оля краще роздягалася, а не одягалася, але їхні репліки «потонули» у дружньому хорі схвальних коментарів.

Тому можна вважати, що Полякова успішно відповіла хейтерами, склавши «іспит на одягання» на відмінно. І тепер, маючи в активі такий «одягнений» знімок, може знову повертатися до більш звичних для себе «провокаційних» фотографій.

«ФАКТИ» писали, які гонорари отримують Оля Полякова та її колеги по цеху на Різдвяні та новорічні свята.

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