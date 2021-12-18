«То сміюся, то плачу білугою»: Марина Боржемська розповіла, що відбувається з нею після розлучення

Популярна фітнес-тренерка Марина Боржемська неодноразово заявляла, що щаслива після того, як розлучилася з колишнім чоловіком, В'ячеславом Узєлковим, доводячи це своїми публікаціями в Instagram.

Там її життєрадісні пости чергуються з рекламою програми Марини зі схуднення та смачними рецептами.

Але останні публікації красивої жінки трохи спантеличили фоловерів.

Наприклад, днями вона опублікувала допис про те, як сексуальна енергія керує людством.

«Сексуальна енергія — це більше ніж викид ендорфінів у кров й набагато більше, ніж просто секс. Розкрити її — значить реалізувати потребу бути собою в тій якості, яка робить тебе абсолютно вільною у всіх відносинах», — написала Боржемська.

При цьому вона супроводжувала публікацію своїми спокусливими знімками у спідній білизні.

Звичайно, багато шанувальників були щиро раді за Марину, але після такого оптимістичного послання ексдружини Узєлкова наступний її пост багатьом здався не дуже оптимістичним.

Цього разу вона опублікувала кілька селфі, на яких трохи сумною усмішкою дивиться у камеру.

При цьому вона наводить вірш поетеси Лариси Рубальської, в якому розповідається про те, якою багатогранною може бути жінка. У ньому є і дуже сумні рядки: «То сміюся, то плачу білугою», «То відчайдушно вимагаю допомоги», «То люблю і ненавиджу».

Більшість читачів сторінки погодилися з Мариною, що саме такими і бувають справжні жінки.

Але знайшлися і ті, хто звернув увагу на те, що на те, що у Боржемської заплакані очі і припустили, що, можливо, вона за допомогою вірша намагалася донести до свого ексчоловіка те, в якому стані вона зараз перебуває і натякнути йому, «однолюбу», що ще не все втрачено, і має шанс відновити стосунки.

Втім, звичайно, це лише здогади і побажання фоловерів, які хотіли б бачити возз'єднання сім'ї.

Нагадаємо, відома співачка Ірина Білик, яка після 9 років гостьового шлюбу розлучилася з батьком свого молодшого сина Асланом Ахмадовим, заявила, що наразі щаслива.

Фото https://www.instagram.com/uzelkova.marina/

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