Голий сніданок: іменинниця Седокова вийшла до ранкового столу повністю оголеною
Колишня киянка та екссолістка «ВІА Гри» Анна Седокова вирішила зустрічати 39-річчя далеко від дому. У день народження співачка разом з чоловіком Янісом Тіммою полетіла до Монте-Карло.
Про це вона розповіла у своєму Instagram.
Однією з причин такого кроку співачка називає прагнення отримати цього особливого дня нові, незабутні враження.
І вже з самого ранку вона розпочала день не зовсім звичайно — вийшла до сніданку оголеною та позувала коханому для фото.
«Голий сніданок. А хто сказав, що не можна просто взяти та все поміняти? Не люблю рамки», — підписала Анна знімок.
При цьому тіло зірки закривав келих, і перевірити, чи вона дійсно оголена повністю, чи все-таки в білизні, ніяк не можна. Тільки повірити на слово.
З усім тим, фоловери повірили красуні на слово та закидали її сторінку масою побажань та компліментів.
Нагадаємо, Анна Сєдокова розповіла, як виховує у сина музичний смак.
Фото Instagram/annasedokova252
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