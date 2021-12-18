Голий сніданок: іменинниця Седокова вийшла до ранкового столу повністю оголеною

Колишня киянка та екссолістка «ВІА Гри» Анна Седокова вирішила зустрічати 39-річчя далеко від дому. У день народження співачка разом з чоловіком Янісом Тіммою полетіла до Монте-Карло.

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Однією з причин такого кроку співачка називає прагнення отримати цього особливого дня нові, незабутні враження.

І вже з самого ранку вона розпочала день не зовсім звичайно — вийшла до сніданку оголеною та позувала коханому для фото.

«Голий сніданок. А хто сказав, що не можна просто взяти та все поміняти? Не люблю рамки», — підписала Анна знімок.

При цьому тіло зірки закривав келих, і перевірити, чи вона дійсно оголена повністю, чи все-таки в білизні, ніяк не можна. Тільки повірити на слово.

З усім тим, фоловери повірили красуні на слово та закидали її сторінку масою побажань та компліментів.

Нагадаємо, Анна Сєдокова розповіла, як виховує у сина музичний смак.

Фото Instagram/annasedokova

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