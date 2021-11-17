«Він мене не любить»: Анна Седокова посварилася із сином через музику

Багатодітна співачка Анна Сєдокова посварилася із чотирирічним сином Гектором через музику. Зіркова мати поскаржилася в Інстаграм, що у хлопчика жахливий музичний смак. Як вона не намагалася прищеплювати йому любов до класики і джазу, Гектор тягнеться до сучасного.

«Я завжди фільтрувала, що ми слухаємо у сім'ї. Джаз та класичне піано завжди у моїх вухах. За вечерею, або коли ми просто шаленіємо. Але настав момент, коли він випадково потрапив до компанії дітей-прихильників «сук» та «жоп». І помчало.

Одна гірша за наступну. Мої вуха наливаються кров'ю, коли він підшукує собі потрібну пісню. І я не лише про текст. Я про зміст, про позиціонування жінки. Ти мені смокчи і мовчи. Він, звісно, не розуміє, думає, що це про молоко. І я не знімаю зараз із себе відповідальності, прошу помітити!", — пише Ганна.

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Звичайно, Сєдокова вимикає «заборонку», чим сильно засмучує сина, до сліз. Її серце не витримувало ридання, і вона дозволяла послухати одну пісню. Але, схоже, терпець Анни закінчився і вона зважилася на радикальний крок — заборонити Гектор слухати російськомовну музику.

«Я сказала: „Досить“. І заборонила йому слухати російськомовну музику. Дитячу можна. Дорослу ні. І він сказав мені, що не любить мене більше. Потім ми йшли в садок і мовчали. Я не тримала його за руку лише на дорозі. Він спитав, чи може зігріти мою руку і взяти мене за неї. Я сказала, що подумаю. Люди припускаються помилок. Я припустилася. І настав час її виправляти. І тут запитань до виконавців немає зовсім. Вони мають музику 18+. І вони не винні, що дрібні пацани хочуть бути трохи старшими і крутішими. Всі питання до мене. І я знаю відповідь, що робити», — пише Сєдокова.

Нагадаємо, Анна Седокова також має двох доньок: старша Аліна живе з нею в Москві, а середню — Моніку виховує її батько Максим Чернявський у США.

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