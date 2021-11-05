Світлана Лобода вперше розповіла про свого обранця

Світлана Лобода, яка оголила почуття у чорно-білому кліпі «Americano», вперше за чотири роки дала велике інтерв'ю в Україні. Вона відповіла на провокаційні питання про таємного коханого, розкрила правду про розрив із батьком старшої доньки, конфлікт із продюсером Нателлою Крапівіною та дивний райдер.

«Я довгі роки не давала великих інтерв'ю, бо це не зовсім мій формат розмови з аудиторією. Вважаю, що артист максимально висловлюється через творчість. Але настав час. І я вирішила поговорити відверто та без купюр із Машею Єфросініною. Ми торкнулися найважливіших для мене тем і на деякі питання я відповідала вперше», — зізналася Лобода на своїй сторінці в Інстаграм.

Лобода не стала приховувати, що щаслива у стосунках. Вона зізналася, що її обранець старший за неї і з ним вона почувається слабкою, ніжною жінкою.

«Так, поряд із ним почуваюся дівчинкою. Він старший за мене. Він дуже мудрий, який розуміє і може мене укутати своєю турботою» , — сказала Світлана. Також вона зізналася, що дуже любить цього чоловіка. А ось з приводу обручки на безіменному пальці артистка, все ж, уникла відповіді.

Розкривати його ім'я Світлана також не стала. Як і те, чи цей чоловік є батьком молодшої дочки Тільди.

Також співачка вперше прокоментувала чутки про зраду батька старшої дочки Євангеліни — Андрія Царя. Лобода спростувала чутки про його зради.

«Це повна дурість та нісенітниця. І такого не було», — сказала Лобода. Вона пояснила, що Андрій у якийсь момент захопився буддизмом, філософією та медитацією. Став багато приділяти цьому часу. І співачка зрозуміла, що надто вони з Андрієм стають різними, а відстань між ними починає стрімко зростати.

«Ми почали надто по-різному дивитися на речі. Він залишається, як і раніше, дуже доброю, класною, доброю людиною. Я його дуже люблю, щиро кохаю. Просто ці стосунки максимально трансформувалися, у таке чисте кохання, як до батька моєї дитини», — розповіла Лобода.

Раніше Світлана розповіла, що Андрій часто спілкується з донькою та бачиться з нею.

Нещодавно Лобода із розмахом відсвяткувала день народження в Арабських Еміратах.

146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter