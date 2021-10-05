«Часто приїздить у гості»: Світлана Лобода розповіла про стосунки з батьком своєї дочки

Співачка Світлана Лобода, яка вперше за довгий час виступила в Україні, розповіла про стосунки з батьком старшої дочки Євангеліни Андрієм Царем. Разом пара була п'ять років і, за словами артистки, зберегла теплі стосунки. Колишній чоловік бере активну участь у вихованні Єви, часто відвідує дочку.

«Ми часто бачимося. Щодня Євочка з ним спілкується по скайпу. Андрій до нас приїздить у гості. У нас дуже теплі, хороші стосунки», — розповіла Світлана в програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Також Лобода поділилася, чим захоплюється 10-річна Єва. У дівчинки багато захоплень, а соціальні мережі для неї — табу.

«Вона цікавиться всім. Музика, танці, багато читає. Вона займається іспанською, англійською, ліпленням і малюванням. Зараз, звичайно, ми знаходимося в такому віці підлітковому, все на протестах, але ми з нею домовляємося. Вона не читає Інстаграм, у неї немає ТікТока, хоча вона дуже обурюється з цього приводу, і каже: „Мамо, у всіх моїх подружок є, чому немає у мене?“. А я вважаю, що для дитячої психіки читати все, що там пишуть … Від того, що сиплеться на маму, часто якісь непотрібні коментарі, на дітях це часто відбивається. Вона вразлива дівчинка, тому я думаю, що пізніше дозволимо», — каже артистка.

Про молодшу дочку, трирічну Тільду, Лобода розказує вкрай мало. Артистка не називає її батька.

«Моя мама каже, що актриса підростає. А Євочка дуже захищає її, любить», — додала Лобода.

Також вона натякнула, де облаштувала своє сімейне гніздечко. Раніше співачка розповідала, що живе на березі моря в теплій країні.

«Зараз живемо в Європі біля моря. Катаємося на квадроциклах, їздимо на самокатах по набережній, прокидаємося вранці, снідаємо разом біля моря. У нас є вже якась така нова традиція, якої ми дотримуємося», — розповіла Лобода.

Можна припустити, що співачка оселилася в Іспанії.

Раніше Світлана Лобода показала свою сестру і зворушливо привітала її з днем народження.

Днями Лобода випустила новий кліп «Americano».

фото Instagram.com/lobodaofficial

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