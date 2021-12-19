«Мене виставили жахливим чоловіком»: Бен Аффлек шокований реакцією на слова про колишню дружину

Голлівудський актор Бен Аффлек вже встиг пошкодувати про своє недавнє інтерв'ю, де він зізнався в алкогольній залежності, що з'явилася в період шлюбу з Дженніфер Гарнер. За словами актора, двогодинна відверта розмова звелася до єдиної гострої фрази, клікбейтного заголовку, яким і зачепили глядачів. У ток-шоу Джиммі Кіммела Аффлек пояснив, що в цьому злощасному інтерв'ю хотів акцентувати зовсім на іншому.

«Я розповідав про сім'ю, про колишню дружину, про те, як про те, як ми поважаємо один одного, дбаємо один про одного, дбаємо про наших дітей, намагаємося ставити їх на перше місце», — наполягає Аффлек. Зрештою, за його словами, все звелося до того, що він нібито виставив колишню дружину винною в його алкоголізмі.

«Мене виставили найгіршим, найбільш байдужим, тупим, жахливим чоловіком», — констатував актор.

Нагадаємо, 49-річний Бен Аффлек у червні 2015 року розлучився з дружиною Дженніфер Гарнер, а у 2018 році пройшов курс лікування від алкоголізму у спеціалізованій клініці. У Аффлека та Гарнер троє дітей — 16-річна Вайолет, 12-річна Серафіна та 9-річний Семюел.

У New York Post інтерв'ю актора назвали найжорстокішою критикою колишньої дружини. Оглядачі зійшлися на тому, що Аффлек перевершив Бреда Пітта з його зізнаннями з приводу колишньої коханої. Джерела, близькі до Дженніфер Лопес, також стверджували, що акторка засуджує Аффлека за спроби перекласти відповідальність за пияцтво на колишню дружину.

Фото скріншот Jimmy Kimmel Live/YouTube

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