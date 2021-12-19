«Нереально гарна пара»: MARUV влаштувала гарячу фотосесію з чоловіком

Популярна українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка часто епатує публіку гарячими фото та відео з танцівницями зі свого балету, несподівано виклала у мережу серію фото із чоловіком.

Парочка позувала на крутому байку, при цьому співачка зазвичай була практично роздягнутою.

«Я і мій чоловік», — підписала знімки співачка.

Судячи з відгуків її шанувальників, цього разу вони зазнали справжнього естетичного задоволення, розглядаючи фото.

Про Олександра Корсуна у Вікіпедії пишуть, що чоловік працює PR-менеджером проекту MARUV, а в минулому був концертним директором музичного проекту The Pringlez.

Нагадаємо, раніше партнерка MELOVIN Ліза Русіна розповіла «ФАКТАМ», чому покинула балет MARUV.

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