27.09 / 27.30 30.52 / 30.91
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Нереально гарна пара»: MARUV влаштувала гарячу фотосесію з чоловіком

21:16 19 грудня 2021
«Нереально гарна пара»: MARUV влаштувала гарячу фотосесію з чоловіком

Популярна українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка часто епатує публіку гарячими фото та відео з танцівницями зі свого балету, несподівано виклала у мережу серію фото із чоловіком.

Парочка позувала на крутому байку, при цьому співачка зазвичай була практично роздягнутою.

«Я і мій чоловік», — підписала знімки співачка.

Судячи з відгуків її шанувальників, цього разу вони зазнали справжнього естетичного задоволення, розглядаючи фото.

Про Олександра Корсуна у Вікіпедії пишуть, що чоловік працює PR-менеджером проекту MARUV, а в минулому був концертним директором музичного проекту The Pringlez.

Нагадаємо, раніше партнерка MELOVIN Ліза Русіна розповіла «ФАКТАМ», чому покинула балет MARUV.

150

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсії

Індексація з 1 березня та перерахунок пенсії за віком у жовтні: кому та на скільки підвищать виплати у 2022 році

реєстратор прро

Касові апарати з 1 січня: кого стосується та скільки ФОП заплатить за порушення

салат

Смачний новорічний салат «Міраж» від Людмили Борщ: простий та ситний, з приємним ароматом свіжості

Злата Огневич та Максим Тарапата

Злата — вже не Огнєвіч, а Тарапата: творці «Холостячки» натякнули на те, чим насправді закінчилося шоу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.