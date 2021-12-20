27.11 / 27.33 30.48 / 30.87
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Демі Мур запросила дресувальника для навчання своєї «дикої зграї» із дев'яти собак (фото, відео)

9:15 20 грудня 2021
Демі Мур з собаками та тренером

Голлівудська зірка Демі Мур, яка нещодавно вразила фанатів селфі без макіяжу у ванні, запросила до себе додому професійного дресувальника Джаса Леверетта — щоб, як написала актриса, допомогти їй «приборкати її дику зграю з дев'яти собак».

59-річна актриса поділилася у себе в Instagram фото та відео тренування. Сам Джас також опублікував знімки та відеоролик, де Демі сама демонструє результат тренування з одним зі своїх псів.

У 2019 році Демі заявила, що не планує виходити заміж вчетверте. Їй цілком вистачає компанії її чотирилапих друзів. Чоловіками актриси раніше були рок-музикант Фредді Мур, актори Брюс Вілліс (від якого вона народила трьох дочок) та Ештон Кутчер.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Їй треба подати до суду на свого пластичного хірурга»: 59-річна Демі Мур шокувала фанатів своєю зовнішністю.

216

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсії

Індексація з 1 березня та перерахунок пенсії за віком у жовтні: кому та на скільки підвищать виплати у 2022 році

реєстратор прро

Касові апарати з 1 січня: кого стосується та скільки ФОП заплатить за порушення

Сєдокова

Голий сніданок: іменинниця Седокова вийшла до ранкового столу повністю оголеною

салат

Смачний новорічний салат «Міраж» від Людмили Борщ: простий та ситний, з приємним ароматом свіжості

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.