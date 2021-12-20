Демі Мур запросила дресувальника для навчання своєї «дикої зграї» із дев'яти собак (фото, відео)

Голлівудська зірка Демі Мур, яка нещодавно вразила фанатів селфі без макіяжу у ванні, запросила до себе додому професійного дресувальника Джаса Леверетта — щоб, як написала актриса, допомогти їй «приборкати її дику зграю з дев'яти собак».

59-річна актриса поділилася у себе в Instagram фото та відео тренування. Сам Джас також опублікував знімки та відеоролик, де Демі сама демонструє результат тренування з одним зі своїх псів.

У 2019 році Демі заявила, що не планує виходити заміж вчетверте. Їй цілком вистачає компанії її чотирилапих друзів. Чоловіками актриси раніше були рок-музикант Фредді Мур, актори Брюс Вілліс (від якого вона народила трьох дочок) та Ештон Кутчер.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Їй треба подати до суду на свого пластичного хірурга»: 59-річна Демі Мур шокувала фанатів своєю зовнішністю.

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