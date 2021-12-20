Маленький українець Табріз: Ірина Білик показала цікаве відео зі своїм молодшим сином

Популярна співачка Ірина Білик вирішила показати, як її молодшого сина Табріза, якому нещодавно виповнилося 6 років, привітали з Днем святого Миколая.

Відео вона розмістила у своєму Instagram.

«І до нас прийшов Святий Миколай! Зі святом, друзі!» — написала співачка.

На відео показано, як маленького Табріза прийшли привітати Святий Миколай та Пірат.

Але подарунок вони йому одразу не віддали, бо за порадою мами хлопчика, вирішили послухати віршики, які Табріз підготував українською мовою.

Після вірша «Білі мухи налетіли» Святий Миколай та Пірат розчулилися, і вирішили до робота-трансформера додати хлопчику ще подаруночок й від себе особисто.

Своєю чергою, фоловери Ірини були приємно здивовані тим, що мама та син розмовляли українською. Крім того, їм сподобалося, що Табріз навіть у такому юному віці — вже справжній красень, який невдовзі «закрутить голову» не одній своїй однолітці.

Нагадаємо, Ірина Білик цього року офіційно оформила розлучення з батьком Табріза режисером Асланом Ахмадовим. Жінка каже, що почувається щасливою у цьому статусі, а сім'я для неї — це її сини.

Фото Instagram/bilyk_iryna

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