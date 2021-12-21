Легендарна «Матриця» з Кіану Рівзом та «Дуже поганий татусь»: що подивитися в кіно з 23 грудня

У четвер, 23 грудня, в український прокат виходять два нові фільми. Поза всяким сумнівом, прем'єрою тижня є фантастичний бойовик «Матриця: Воскресіння» з Кіану Рівзом у головній ролі. Шанувальників молодіжних комедій може зацікавити стрічка «Дуже поганий татусь».

«Матриця: Воскресіння»

(16+, США, Warner Bros., фантастика, бойовик)

Легендарна «Матриця» повернулася! Шанувальники культової кінотрилогії з нетерпінням чекали на прем'єру четвертого фільму, який виходить у прокат через 18 років. Нагадаємо, «Матриця» з'явилася у 1999 році та викликала фурор. Стрічка зібрала тоді у світовому прокаті 466,6 мільйона доларів. Витрати на її зйомки склали 63 мільйони доларів, так що прибуток був отриманий дуже значний. Фільм братів Ларрі та Енді Вачовскі з Кіану Рівзом у головній ролі завоював серця сотень мільйонів глядачів у всьому світі. Людям сподобалася ідея про те, що всі ми живемо у певній віртуальній реальності, навіть не підозрюючи про це. І переважну більшість із нас це влаштовує. Спецефекти «Матриці» вразили не лише простих глядачів, а й членів Американської кіноакадемії — стрічка отримала чотири «Оскари». Її включили до списку найкращих фантастичних фільмів в історії кінематографу. Друга частина вийшла у травні 2003 року. Вона отримала назву «Матриця: Перезавантаження». Персонажі залишилися майже ті самі. Рівз знову зіграв Нео. Лоренс Фішберн — Морфеуса, Керрі-Енн Мосс — Трініті, Г'юго Вівінг — агента Сміта. Вачовські додали ще кілька дійових осіб, зокрема Персефону у виконанні Моніки Беллуччі. На зйомки другої частини було виділено вже 150 мільйонів доларів. Касові збори становили 741,8 мільйона доларів. Продюсери залишилися задоволеними. А Вачовські повідомили, що весь проєкт замислювався як трилогія. І в листопаді того ж року видали готову третю частину — «Матриця: Революція». Проте, як вважає багато хто, творці фільму поквапилися. Глядачі, схоже, не встигли ще повністю переварити «Перезавантаження», не встигли скучити за Нео. У результаті за витрат у розмірі 150 мільйонів доларів стрічка зібрала у прокаті 427,3 мільйона доларів. Пізніше шанувальники «Матриці» вимагали продовження. Їх не задовольнили ні комікси Вачовські, ні «Антиматриця» — мультсеріал, знятий за участю японських майстрів аніме, ні відеоігри. Проте Ларрі та Енді не поспішали. Як з'ясувалося пізніше, вони мали турботи іншого плану. У липні 2012 року Ларрі оголосив, що змінив стать і став Ланою Вачовські. За чотири роки те ж саме зробив Енді. Він перетворився на Ліллі. Брати стали сестрами. Четверту частину «Матриці» знімала лише Лана. Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс залишилися головними героями. Зберегли свої ролі кілька інших акторів, наприклад, Ламбер Вільсон (Меровінген) та Джада Пінкетт Сміт (Ніоба). Морфеуса зіграв Яг'я Абдул-Матін II, агента Сміта — Джонатан Ґрофф. Переказувати сюжет нової «Матриці» невдячне заняття. Фільм вийшов видовищним і водночас багатошаровим та складним. Раніше за всіх картину побачили канадські глядачі. Там вона вийшла у прокат 16 грудня та встигла зібрати 9,2 мільйона доларів. В Україні «Матриця: Воскресіння» виходить одночасно із США та країнами Західної Європи.

«Дуже поганий татусь»

(12+, США, The Line Film Company, комедія)

За традицією Емма зустрічає Різдво зі своїм батьком. І це їй подобається. Проте тато приготував дівчині сюрприз — за кілька днів до свята він повідомив доньці, що до них приєднається його подруга. Емма не проти того, щоб її батько налагодив особисте життя, ось тільки є одна проблема — як виявилося, вона дуже добре знає татусеву пасію. Це її найлютіший ворог у школі! І дівчина готова на все, аби посварити цю солодку парочку, але не порушити традицію та провести Різдво з татом… Зняла фільм режисерка Прартана Мохан («Неправильне виховання Бінду»). Головні ролі виконали Дермот Малруні (Кур'єр), Гейлі Оррантія (серіал «Ґолдберги») та Джанель Перріш (серіал «Милі ошуканки»).

Дізнатися, які фільми вийшли у прокат в Україні минулого тижня та подивитися трейлери до них можна тут.

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