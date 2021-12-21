Мадонна в міні та колготках у сіточку оголосила про те, що записує нову музику

63-річна американська співачка Мадонна, яка нещодавно поділилася стильними фото свого 21-річного сина Рокко, втішила фанатів, повідомивши в Instagram, що після досить тривалої перерви працює над записом нової музики. І пообіцяла сюрпризи до Нового року.

Мадонна також опублікувала кілька фото зі студії звукозапису — у мінісукні з корсетом, продемонструвавши ноги у колготках у сіточку.

Шанувальники попзірки у захваті від новини. «Санта принесе мені саме те, що я хотів. Нова музика Мадонни», «Нам потрібна музика для танцмайданчика, королева… Дайте нам танцювальну попсу, це ваше коріння», «Можете знову повернутися до музики у стилі 1980-х? Це було б фантастично.

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