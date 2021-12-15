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«Схожий на кінозірку 1950-х»: Мадонна поділилася фото свого 21-річного сина Рокко

13:44 15 грудня 2021
Мадонна

Американська попзірка Мадонна, яка нещодавно потрапила e скандал через знімки з оголеними грудьми, поділилася з фанатами в Instagram фото свого єдиного біологічного сина Рокко. Співачка народила його у шлюбі з британським режисером Гаєм Річі. 21-річний Рокко, який не так часто з'являється на публіці, вразив фанатів Мадонни. Вони вирішили, що на стильних чорно-білих фото він нагадує голлівудську зірку 1950-х років — у стилі Джеймса Діна.

Нещодавно Мадонна також опублікувала фотомонтаж власного нещодавнього знімка з одним із фото своєї 25-річної дочки Лурдес, зробленим під час фотосесії для журналу Paper. Багато хто, щоправда, розкритикував 63-річну Мадонну, звинувативши її у фотошопі та спробі виглядати 20-річною. Їй порадили старіти «витончено та гідно».

Крім Рокко і Лурдес (яку Мадонна народила поза шлюбом від свого тренера Карлоса Леона) у зірки є ще четверо названих дітей — 16-річні Девід Банда та Мерсі Джеймс, а також дев'ятирічні двійнята Стелла та Естер. Усі вони народилися в Африці.

Нещодавно, як писали «ФАКТИ», Мадонна показала відео, в якому вона з молодшими дітьми та молодим коханцем прикрашає ялинку до Різдва.

Фото Instagram

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