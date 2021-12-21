«Щеплення від агресії»: Іван Дорн розповів, чому продовжує виступати в Росії

Український музикант Іван Дорн, який раніше заявляв, що в Росії багато хто не розуміє, що відбувається в Україні, називає свої виступи у РФ «щепленням від агресії», пише «Гордон» .

Іван Дорн зокрема заявив, що виходить на сцену за кордоном «як представник української культури, як український артист, насичений ДНК, етніком місцевим, фольклором, мелодикою, гармонією, народною творчістю».

«Все це через мене проходить та трансформується у мою музику. Я не можу, живучи тут, повз це пройти. Це наситило мене за всі ці роки. І я насамперед через це українець: через ту мелодію, через ті рішення, які в музиці у мене є. Навіть мова все одно впливає на мене. Якщо навіть я не користуюсь українською мовою так вільно, як російською, все одно це мій вплив», — так він відповів на запитання щодо своїх виступів у РФ та російської публіки.

Іван Дорн каже, що виступає за кордоном як український артист, який розповсюджує українську культуру, і що глядачі «сприймають це суперкруто».

«Коли я співаю українською „Танець пінгвіна“, і всі підспівують мені… Вони люблять Україну через це. Я не вважаю, що через мої виступи в Росії якимось чином викликаю агресію до своєї країни. Я вважаю, що це, навпаки, щеплення від агресії. Тому що дуже важливо, щоб вони чули голос України, щоб знали нашу культуру. І щоб я та інші її поширювали. Бо в такий спосіб ми впливаємо на неагресію», — заявив співак.

Нагадаємо, що нещодавно Іван Дорн відкрив таємницю особистого життя, показавши свою дружину Анастасію та розповівши про квартиру у Києві.

Фото зі сторінки Івана Дорна у соціальних мережах

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