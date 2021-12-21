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«Роздяглася як Полякова»: Ірина Федишин порадувала шанувальників знімком у «купальнику»

13:28 21 грудня 2021
Федишин

Завдяки чудовій фігурі, популярна співачка Ірина Федишин може дозволити собі носити найсміливіші костюми, особливо на сцені.

Але навіть вона, як показує практика, може піддаватися «критиці» глядачів з «надто суворими» моральними принципами.

Так, кілька днів тому Ірина опублікувала фото з гримерної, на якому зображена у сукні, яку можна легко прийняти за купальник.

І хоча всіх правил пристойності на знімку дотримано, деякі фоловери мами трьох дітей знайшли вбрання надто "антиморальним", написавши, що артистка слідує не дуже гарному прикладу своїх колег по сцені і навіть обвили в... "розпусті".

На щастя, більшість шанувальників співачки не знайшли у вбранні нічого поганого, нагадавши, що це лише сценічне вбрання, і немає нічого поганого у тому, що артистка демонструє свою природну красу - адже для цього вона і займається спортом, і витримує виснажливі дієти.

  

  

Таким чином, спроба «нападу» на Ірину Федишин завершилася лише зайвими «лайками» та хвалебними коментарями на адресу співачки.

 

Нагадаємо, Ірина Федишин з чоловіком виховують двох синів. Співачка зізналася, що серйозно замислюється про третю дитину, мріє про доньку. Тепер Ірина хоче повністю присвятити себе материнству та на деякий час піти у декрет.

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