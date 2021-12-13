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Ірина Федишин заговорила про третю дитину і «повний» декрет

14:06 13 грудня 2021
Ірина Федишин

Популярна співачка Ірина Федишин, яка відзначила 15-у річницю весілля, розповіла про те, як виховує синів. За словами артистки, вона досить сувора мама, може і ременем хлопчиків налякати.

«Я погано ставлюся до фізичних покарань. Дуже рідко можу брати ремінь. Але перед цим я скажу десять разів. Двічі було — брала. Ну, щоб це якесь побиття було — звісно, що ні. Але якщо вже не доходить з 10 разів, попередила, таке бувало, що я таки брала ремінь і говорила — ви самі напросилися. У мене нерви не сталеві», — розповіла Ірина програмі «Зірковий шлях».

Також Федишин зізналася, що вони з чоловіком серйозно замислюються про третю дитину, мріють про доньку. Тільки тепер Ірина хоче повністю присвятити себе материнству та на деякий час піти у декрет.

«Тепер, коли ми з чоловіком говоримо про третю дитину, я вже хотіла б повний декрет. Звичайно, ти скучиш за сценою, час від часу хочеться до глядачів. Але щоб такий шалений темп був, я б уже не хотіла», — розповіла Ірина.

Як показують зіркові матусі, поєднувати кар'єру та материнство складно, але можна.

Нагадаємо, нещодавно з дорогого автомобіля Ірини Федишин зняли фари. А незадовго до цього в машину співачки в'їхала вантажівка.

Фото instagram.com/irynafedyshyn

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