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Шоу-бізнес

Скандал у родині Віктора Павліка: дружина назвала причину сліз

21:36 21 грудня 2021
Віктор Павлік та Катерина Репяхова

Катерина Павлік (Репяхова), дружина співака Віктора Павліка, нещодавно записала емоційне відео про те, що чоловік її дуже образив. Зі сльозами на очах Катерина визнала, що вже не впевнена в міцності їхнього шлюбу. Трохи охоловши, дружина Павліка заявила в Instagram, що образа ще повністю не минула, але неприємні речі про чоловіка жінка писати не буде, навіть якщо вони колись і розлучаться.

Репяхова визнала, що після двох важких днів зараз почувається значно краще. А плакала, бо «інша людина» намагається зіграти на почуттях Віктора, маніпулює на його почутті провини, а Катя не може на це дивитися спокійно.

Зараз, коли Віктор Павлик готовий попрацювати із психологом, Катерина теж налаштувалася на позитив. Вона вірить, що у новому році все в їхній родині буде добре, і рік принесе лише позитивні зміни.

Сім'я Віктора Павліка

Віктор Павлік із сином Мишком

Нагадаємо, дружина Віктора Павлика подала позов до суду на колишню дружину артиста про захист честі та гідності. Суд позов відхилив, але дав час, щоб виправити помилки та подати заяву повторно.

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