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Суд відхилив позов дружини Віктора Павліка до його колишньої дружини: Репяхова має час виправити помилки

11:16 17 грудня 2021
Катерина Репяхова та Лариса Созаєва

Четверта дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова після публічних розборок з його колишньою дружиною Ларисою Созаєвою звернулася до кіберполіції, а потім подала позов про захист честі та гідності до Дніпровського суду Києва. До заяви Катерина прикріпила особисте листування, у якому Лариса ображала її. Репяхова розраховувала одержати моральну компенсацію.

Але Дніпровський суд відмовив Репяховій у задоволенні позову. Відповідне рішення було ухвалено 14 грудня та оприлюднено у Єдиному реєстрі судових рішень наступного дня.

У ухвалі не зазначені прізвища позивача та відповідача, але номер провадження 2/755/9355/21 збігається з номером, під яким зареєстрували позовне звернення Репяхової до суду.

У документі пояснюється, що позов оформлений з помилками російською мовою і не відповідає встановленим законом правилам.

Репяхова має сім днів, щоб усунути помилки і подати позов повторно.

Нагадаємо, Катерина Репяхова заявила, що її блогерський бізнес хочуть знищити та звинуватила у цьому Ларису Созаєву.

Жінка відповіла на звинувачення та назвала суперницю «нахабною тварюкою».

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