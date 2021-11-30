Дружина Віктора Павліка звернулася до кіберполіції через атаки ботів

Четверта дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка звинуватила колишню дружину артиста Ларису Созаєву в тому, що та хоче знищити її та її бізнес, звернулася до кіберполіції через атаки ботів. Через це Катерина почала втрачати рекламодавців, багато хто попросив повернути гроші.

Репяхова впевнена, що атаки ботів — справа рук Лариси. Але жінка у своєму відеозверненні спростувала це і заявила, що це Катерина не може дати їй спокій. Після публічних суперечок сторінка Созаєвої в Інстаграм зникла. А Репяхова взяла адвоката, зібрала «докази» вини суперниці — скріни переписки та звернулася до кіберполіції.

«Тепер я точно знаю, хто шле ботів. Сторінки Лариси вже не існує. Це не просто так. Але слала ботів не вона! Але я вважаю, що сталося все з її вини, хоч і не її руками», — написала Катерина у сторіс. Вона також додала, що «якщо весь цей жах закінчиться, мені не доведеться оприлюднити всю інформацію».

Подробицями Катерина поки що ділитися не стала. Її сторінка в Інстаграмі продовжує функціонувати, блогер, як і раніше, публікує рекламні сторіс.

Раніше Репяхова та Созаєва скандалили через квартирне питання. Віктор Павлік ніколи не втручався у конфлікти колишньої та нинішньої дружин, але цього разу заступився за Репяхову. Написав, що готовий віддати Ларисі все, аби вона залишила у спокої його родину.

Фото Instagram.com/repyahovakate

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