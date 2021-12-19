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Ображена Репяхова заговорила про розрив із Павліком: що сталося

17:23 19 грудня 2021
Ображена Репяхова заговорила про розрив із Павліком: що сталося

Після того, як Дніпровський суд Києва відхилив позов четвертої дружини співака Віктора Павлика Катерини Репяхової до «колишньої» Лариси Созаєвої, Репяхова вирішила, що чоловік її зрадив, оскільки не підтримав її претензії.

«Катя у мене не запитує, як і що робити, це було її рішення. І вона відстоює свою позицію, свою честь та гідність. Я не дуже в цьому розуміюся, але немає диму без вогню», — прокоментував розгляди колишньої та нинішньої чоловік народний артист.

У відповідь заплакана Катя Репяхова записала stories із емоційним відео.

«Мене дуже образив мій чоловік. І я не впевнена, що ми будемо після цього разом. Я у цій війні одна», — прокоментувала вона інцидент.

Втім, на останніх знімках у Instagram сімейство знову разом — співак та його дружина влаштували фотосесію з маленьким сином Мишком.

«Мишко. Моє життя», — підписала серію знімків Катя.

 

«Улюблений Мишко», - так підписав фото із сином співак (мами у кадрі цього разу не було).

 

Нагадаємо, колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва повідомила, що її виселяють із квартири. Коли ж Катерина звинуватила її у брехні та озвучила свою версію конфлікту, стала жертвою ботів, які замахнулися знищити її кар'єру успішного блогера.

Фото instagram.com/repyahovakate/

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