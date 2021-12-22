У ванній та на ліжку: Мадонна влаштувала домашній показ мод

Американська попзірка Мадонна, яка напередодні оголосила про те, що записує нову музику, влаштувала невеликий домашній показ мод та опублікувала в Instagram серію фото. «Якщо я збираюся застрягти вдома, у мене зараз можуть бути милі примірки!», — підписала вона свою посаду.

Співачка позувала у різних вбраннях по всьому своєму особняку — у тому числі у душовій кабіні у ванній кімнаті, а також у спальні на ліжку. На одному зі знімків вона стоїть біля вішалки з одягом — у махровому халаті, сноубутсах та шапці-вушанці.

Шанувальники зірки в коментарях відзначили, що у будь-якому вигляді вона винятково сексуальна.

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