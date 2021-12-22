«Точна копія»: Бабкін показав людину, якою пишається

Музикант Сергій Бабкін, двійника якого нещодавно помітили у південнокорейському серіалі «Гра у кальмара», показав фото людини, якою він пишається.

У Instagram він виклав фотографію з батьком, тегнувши її, зокрема, #тато і #гордість. «Мій Миколаю! Мій татку! З Днем народження тебе, дорогий!» — написав музикант у коментарі до фото.

Фоловери Сергія Бабкіна звернули увагу на те, як вони з батьком схожі.

Раніше музикант виклав у мережу фото, показавши, яким його бачить вранці дружина Сніжана. Сергія Бабкіна сфотографували із зубною щіткою у роті та рушником, обгорненим навколо стегон.

Фото Сергія Бабкіна із соціальних мереж

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