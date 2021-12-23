Сам себе не впізнав: Віталій Козловський кардинально змінив імідж

Популярний співак Віталій Козловський, який втратив батька, здивував кардинальною зміною іміджу. Артиста перестали впізнавати на вулиці і навіть знайомі не одразу визнали його у новому образі.

В Інстаграм Віталій показав, що позбавився звичної бороди та вусів. З гладко поголеним обличчям співак з'явився на радіостанції. Його не впізнав охоронець на вході, та й ведучі здивувалися. Вони зазначили, що співак виглядає років на десять молодшим.

«Хто цей хлопчик?!», — дивувалися вони.

Козловський зізнався, що сам себе не впізнав, коли поголився. Чому наважився на кардинальний крок, співак поки що не розповів.

Раніше подруга Козловського Оля Цибульська показала, як покарала його за запізнення.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Віталій Козловський розповів, що допомогло йому пережити смерть батька та як пандемія вплинула на його життя.

Фото instagram.com/vkozlovskiy

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