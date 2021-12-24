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Шоу-бізнес

«Рятувальниця» Нікітюк поспішає на допомогу: після публікації гарячих фото Лесі у Києві потепліло на пару градусів

6:04 24 грудня 2021
Леся Нікітюк

Популярна телеведуча Леся Нікітюк вирішила «прийти на допомогу» жителям столиці, які замерзають у своїх квартирах.

Зробила вона це традиційним способом — за допомогою посту у Instagram.

«Захотілося теплих фото у своєму Інстаграмі… у холодному Києві зараз -10», — підписала вона знімок.

На фото красуня стоїть біля наглядової вежі на пляжі, з дошкою для серфінгу, на якій написано «Служба порятунку».

При цьому вона одягнена в спокусливий купальник, який показує у всій красі її фігуру.

Фоловери Лесі захопилися від знімку, написавши, що після публікації знімку в Києві одразу потепліло на десять градусів.

Крім того, у сторіз телеведуча поділилася ще одним ноу-хау: тепер у її будинку постійно буде знаходитись кактус у вигляді фалічного символу — він охоронятиме її від негативу.

Нагадаємо, що нещодавно Леся Іванівна влаштувала «заочний баттл» із американською зіркою Бейонсе і, на думку шанувальників, легко перемогла у ньому.

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