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«Сексі-тітка крутіша за Бейонсе»: майбутня «холостячка» Нікітюк влаштувала заочну «битву» з американською зіркою

16:39 17 грудня 2021
«Сексі-тітка крутіша за Бейонсе»: майбутня «холостячка» Нікітюк влаштувала заочну «битву» з американською зіркою

Популярна телеведуча Леся Нікітюк любить дивувати шанувальників незвичайними фото в оригінальних вбраннях та в екзотичних ситуаціях, які показує у Instagram.

Але сьогодні красуня здивувала фанатів тим, що постала перед ними у діловому костюмі.

Леся Іванівна приміряла брючний картатий костюм із подовженим піджаком та лампасами — дуже схожий на вбрання, в якому вражала американська співачка Beyonce.

«Сама Бейонсе хоче, щоб я була стильною», — підписала знімок Нікітюк, одразу пояснивши фоловерам, на чий авторитет замахнулася.

Віддані фанати підтримали Лесю, заявивши, що її претензії на суперництво є цілком обґрунтованими, а костюми на ній сидять набагато краще, ніж на американці.

Своє захоплення не змогли стримати і колеги Лесі Андрій Бедняков, Вікторія Сміюха та Джамала. При цьому багато фоловерів відзначили, що завдяки новому стилю Нікітюк цілком підходить для того, щоб взяти участь у шоу «Холостячка».

Втім, чи ухвалить Леся Іванівна подібне рішення, поки що нічого не відомо, адже у Злати Огневич після завершення шоу «Холостячка-2» стосунки з обранцем Андрієм Задворним так і не склалися.

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