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Шоу-бізнес

«Без купальника було б краще»: напівгола Ірина Федишин захопила стрибками з гарячого чану в сніг

8:17 24 грудня 2021
Федишин

Популярна співачка Ірина Федишин, яка має з'явитися у новорічному «Дизель Шоу» разом з Лаймою Вайкуле та Вєркою Сердючкою, вирішила загартувати своє тіло та дух перед новорічними святами та майбутнім гастрольним туром.

Про те, як вона це робить, Ірина показала в Instagram.

«Вперше стрибнула у сніг у купальнику. Звичайно, після того, як тіло добряче розігрілося. Чесно… мені сподобалося. Хочу ще», — підписала вона пост.

Захоплені фоловери Ірини дружно підтримали її починання.

«Супер!», «Круто», «Дуже круто», «Молодець», «Наша красуня» , — написали вони у коментарях. При цьому деякі «хитруни», які представляли чоловічу частину шанувальників зірки, «рекомендували» їй повторити процедуру без купальника — так начебто буде «здоровіше».


Але, звичайно, мама двох синів навряд чи прийме таку пораду, а якщо і зніме подібне відео, швидше за все не буде його розміщувати на загальний огляд.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин серйозно заговорила про декрет. Співачка з чоловіком мріють про доньку. Ірина навіть згодна на якийсь час залишити роботу, щоб повною мірою насолодитися материнством.

Фото Instagram/irynafedyshyn

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