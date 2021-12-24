«Поки хтось розводить плітки»: Онуфрійчук у купальнику ефектно відповіла на звинувачення у «купівлі» місця ведучої «Танців»

Поки популярна співачка Тіна Кароль ділиться відвертими зізнаннями про скандальний вихід з проєктів «Голос країни» та «Танці зі зірками», Іванна Онуфрійчук, яку звинуватила зірка, відпочиває на Мальдівських островах.

Фото з відпочинку вона опублікувала в Instagram.

«І поки хтось розводить плітки, ми насолоджуємося сонцем, теплом та життям навколо», — підписала ведуча серію знімків.

Онуфрійчук не назвала того, кому призначено її пост, але шанувальники самі здогадалися, що йдеться про «відповідь» на звинувачення Тіни Кароль у тому, що вона «стала ведучою на комерційній основі».

«Кожен ділиться тим, чим наповнений, Ви красою, а хто г… м та плітками. Кожен отримує за заслугою», — йдеться в одному з коментарів.

Крім того, багато хто хвалить Іванну за те, як вона виглядає, який у неї шикарний купальник, а також бажають гарного відпочинку й запитують, коли чекати на поповнення в їхній сім'ї з Алмазом.

Загалом схоже на те, що Онуфрійчук вирішила не розпочинати «розбірки» про те, хто як потрапив у ведучі шоу, а просто насолоджуватися відпочинком, красою моря та душевним спокоєм.

Нагадаємо, Тіна Кароль, мабуть, перестала ображатись на продюсерів «1+1» та вирішила відновити співпрацю, повернувшись у шоу «Голос країни».

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