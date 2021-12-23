«Цінуємо амбіції»: на «плюсах» відповіли на заяву Тіни Кароль

Попри те, що Тіна Кароль пішла з проєктів «Танці з зірками» та «Голос країни», на телеканалі «1+1» заявили, що продовжуватимуть співпрацю зі співачкою.

Організатори заявили, що з розумінням сприйняли рішення Кароль покинути шоу «Голос країни» після 11-го сезону, передає «КП в Україні».

«Ми цінуємо амбіції наших тренерів та їхнє прагнення до перемоги, але не кожен сезон вдається перемагати з огляду на конкуренцію. Цього року ми запропонували Тіні Кароль роль ведучої в „Танцях із зірками“; проте будь-яке рішення — це процес переговорів. Цього разу вони затягнулися, зокрема, через обговорення фінансових умов артистки, і нам не вдалося домовитись», — йдеться у повідомленні.

За словами продюсерів каналу, глядачі також мали запит на нові обличчя. І цим новим обличчям стала ведуча Іванна Онуфрійчук.

Але конфлікт з Кароль було вирішено. Кілька тижнів тому співачка запропонувала відновити співпрацю.

Кароль вже з'явилася на сцені проєкту «Голос країни», де підтримала одну з учасниць. Вона вийшла на сцену та виконала разом з дівчиною пісню.

«Селфі» з Кароль поділився і продюсер «Голосу країни» Володимир Завадюк.

«Зустрілися сьогодні на тому самому місці, у гримерці № 2. Під час зйомок нового сезону „Голосу країни“. І хоча іноді буває „блискавка“, але між нами завжди „зірки“. Дякую, Тіні, яка прийшла підтримати талановиту учасницю, яка написала її пісню. Це буде неймовірний сезон. Так звучить твоя країна!» — підписав фото Заводюк.

При цьому, як можна зрозуміти з повідомлення, на телеканалі вирішили «не помічати» звинувачення Тіни Кароль у тому, що Іванна Онуфрійчук купила місце телеведучої.

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