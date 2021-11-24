Іванна Онуфрійчук зізналася, від чого їй довелося відмовитись заради кар'єри на телебаченні

Ведуча «Танців із зірками» Іванна Онуфрійчук, яка стала дружиною мільйонера, зізналася, що її шлях на телебачення виявився далеко не простим. Вона змалку мріяла про кар'єру на ТБ, але батьки вважали це несерйозною професією. Вони обрали для дочки-відмінниці інший шлях і наполягли на юридичній освіті. Після школи Іванна вступила до Університету, навчалася на митника та після закінчення вузу якийсь час працювала інспектором митної служби України, потім у юридичному департаменті Міністерства екології у Києві.



*Так Іванна виглядала в дитинстві

Але державна служба мало приваблювала Іванну. Студенткою, вона підробляла моделлю, знімалася в рекламі та кліпах і мріяла про телебачення, оббиваючи пороги різних проектів.



*З дитинства Іванна захоплювалася творчістю

Зрештою, пройшовши медіашколу, Онуфрійчук здобула роботу мрії — стала ведучою «Танців із зірками».

«Коли отримала цю пропозицію, у мене просто відібрало мову. Я хотіла розплакатися», — зізналася Іванна.

У шоу «Твій день» Онуфрійчук зізналася, що стати учасницею проєкту їй не дозволив чоловік.

Нагадаємо, чоловік Іванни, бізнесмен із Казахстану Алмаз, влаштував розкішне весілля на Мальдівах. А нещодавно вони офіційно оформили шлюб у Києві та влаштували не менш пишне весілля. Наречена змінила кілька суконь. Основна важила 40 кілограмів.

За словами Онуфрійчук, Алмаз зачарував її силою та своєю енергетикою.

Фото Instagram.com/ivannaonufriichuk

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