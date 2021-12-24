Сексуальний маніяк поряд: любителька «голих сніданків» Сєдокова показала, як чоловік підглядає за нею у ванній

Колишня учасниці групи «ВІА-Гра» Анна Седокова, яка нещодавно відзначила день народження «голим сніданком», та яка зайнята побудовою сольної кар'єри у РФ, запропонувала фоловерам взяти участь у психологічному тесті Сьюзен Деллінгер.

Для цього вона запропонувала фанатам вибрати одну з фігур та написала, що означає кожна з них. А для ілюстрації свого типу та типу свого чоловіка Яніса Тімми виклала їхній спільний знімок з ванної кімнати в Instagram.

Пікантність знімку — у тому, що на ньому Яніс підглядає за Анною з-за дверей та таємно фотографує дружину.

Оскільки Анна робила селфі, то чоловік потрапив у кадр, що й помітили фоловери співачки.

Тому поряд із відповідями на запитання, які поставила Седокова, вони прокоментували дивний профіль у темному коридорі, зазначивши, що він схожий на маніяка.

Втім, це звичайно, припущення фоловерів, і до справжнього характеру латвійського баскетболіста, напевно, не має жодного відношення.

Раніше співачка поскаржилася, що посварилася із чотирирічним сином Гектором через музику. Вона намагається прищеплювати йому любов до класики та джазу, але хлопчика тягне до «сучасного». Зрештою Анна заборонила йому слухати «дорослу російськомовну музику», роблячи рідкісні винятки.

Фото Анни Сєдокової із соціальних мереж

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