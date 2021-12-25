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Вакарчука «відправили» на новорічну вечірку до російського мільярдера: «Океан Ельзи» відповів

20:53 25 грудня 2021
Океан Ельзи

Гурт «Океан Ельзи» відреагував на повідомлення сайту strana.ua про підготовку виступу фронтмена Святослава Вакарчука на закритій новорічній вечірці в Юрмалі у російського мільярдера Юрія Шефлера (за інформацією видання, гонорар за виступ становить 220 тис. євро).

У заяві «О.Е.» йдеться, що жодних виступів у новорічну ніч у музикантів немає, і вони мають намір провести свято у Києві із сім'ями.

«Ми, Океан Ельзи, не маємо виступів у новорічну ніч. Святкуємо цей Новий рік у Києві, як кожен собі давно і запланував: хтось із сім'єю вдома, хтось у гостях із друзями», — йдеться у повідомленні у Twitter музикантів.

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