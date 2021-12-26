27.09 / 27.32 30.55 / 30.95
Київ: -7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Переможцем шоу «Україна має талант» став підліток: чим вразив 13-річний вундеркінд

8:49 26 грудня 2021
Переможцем шоу «Україна має талант» став підліток: чим вразив 13-річний вундеркінд

У суботу, 25 грудня, коли на ТРК «Україна» визначали переможця детектив-шоу «Маска «, відбувся і фінал відродженого шоу «Україна має талант». Його переможцем став 13-річний підліток із унікальним оперним голосом Артем Фесько, який у фіналі заспівав Ave Maria.

Хлопчик родом із маленького села Попільня Житомирської області став абсолютним лідером глядацького голосування і повезе додому головний приз шоу — 250 тисяч гривень.

За його словами, вмінню співати він завдячує бабусі.

У YouTube відео Артема набрало 3 млн переглядів.

Нагадаємо, фіналістами шоу «Україна має талант» стала і незряча пара танцівників із Запоріжжя — Олена та Олексій Ткаченки. «ФАКТИ» розповідали їхню історію.

531

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Максим на шоу

Знайшов ідеальну жінку і розчарувався: Тарапата зізнався, навіщо брав участь у «Холостячці — 2»

інтернет провайдер

З 1 січня деякі ФОП не зможуть працювати на другій групі: кого стосується, причина та що робити

Пенсія в Україні

З 1 січня пенсії перерахують двом категоріям пенсіонерів: хто може розраховувати на виплати 9 500 грн щомісяця

торт

Просто бомба: найсмачніший торт «Пломбір» на Різдво та Новий рік — легко замінить знаменитий «Наполеон» та «Карпатку»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.