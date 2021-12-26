Переможцем шоу «Україна має талант» став підліток: чим вразив 13-річний вундеркінд
У суботу, 25 грудня, коли на ТРК «Україна» визначали переможця детектив-шоу «Маска «, відбувся і фінал відродженого шоу «Україна має талант». Його переможцем став 13-річний підліток із унікальним оперним голосом Артем Фесько, який у фіналі заспівав Ave Maria.
Хлопчик родом із маленького села Попільня Житомирської області став абсолютним лідером глядацького голосування і повезе додому головний приз шоу — 250 тисяч гривень.
За його словами, вмінню співати він завдячує бабусі.
У YouTube відео Артема набрало 3 млн переглядів.
Нагадаємо, фіналістами шоу «Україна має талант» стала і незряча пара танцівників із Запоріжжя — Олена та Олексій Ткаченки. «ФАКТИ» розповідали їхню історію.531
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