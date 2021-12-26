Сама себе перестала впізнавати: Віра Брежнєва показала, як готувалася підкорювати суддів «Маски»

Співачка Віра Брежнєва, поява якої у костюмі Винної Кралі викликала фурор на шоу «Маска», відповіла критикам, незадоволеним «чужим» голосом її персонажа.

За її словами, обробку додали через те, що тембр співачки виявився дуже упізнаваним.

«Довелося додати обробку, після якої навіть я себе перестала впізнавати. Плюс мені довелося попрацювати над моєю пластикою, щоб рухами себе не видати і у взутті, яке на розмір більше, з такою платформою у мене це вийшло», — повідомила вона в Instagram і показала, як відбувався процес її вдягання.

Нагадаємо, переможцем шоу став MELOVIN, маску якого детективи не змогли розсекретити протягом 2 місяців (!).

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