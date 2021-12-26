«Спостерігають, а іноді вирізають»: у популярної української співачки та блогерки виявили пухлину

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно блищала на червоній доріжці у незвичайному вбранні, поділилася приголомшливою новиною.

Артистка розповіла, що під час обстеження перед операцією зі збільшення грудей, у неї виявили ущільнення молочної залози, яке називається фіброаденомою. Про це вона повідомила через соцмережу.

«Я була шокована. Адже це ущільнення в грудях. У мене через це виникають лише негативні асоціації… За цим ущільненням зазвичай просто спостерігають, а іноді вирізають», — розповіла зірка у сторіс свого акаунта.

Як з'ясувалося, фіброаденому Анні виріжуть під час операції зі збільшення грудей. Щоб шанувальники не хвилювалися, Анна запевнила, що з нею все гаразд.

Виконавиця закликала фанатів дбати про своє здоров'я.

«Бережіть своє здоров'я! Особливо ментальне! І пам'ятайте, що багато хвороб у нас виникають на тлі психосоматики», — додала співачка.

Нагадаємо, Трінчер зібралася заміж за скандального блогера Олександра Волошина, який цієї осені зробив їй пропозицію. Пара планує зіграти весілля влітку 2022 року.

Фото https://www.instagram.com/annatrincher_official/

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