«Ходімо одружуватися»: дружина Андрія Макаревича Ейнат Кляйн показала, як він «тягнув» її на одруження

Дружина культового російського музиканта Андрія Макаревича Ейнат Кляйн опублікувала у соцмережі жартівливий пост про те, як Макаревич «примушував її до шлюбу».

37-річна ізраїльтянка показала у жартівливій манері, як музикант нібито наполягав, щоб вона стала його дружиною.

На знімку відомий музикант у білій сорочці з метеликом стоїть перед диваном, на якому розташувалася Ейнат.

«Гей, ну, женитися-то підемо?» — начебто каже Макаревич.

Ейнат не «підривається» назустріч майбутньому чоловіку.

Ймовірно, цим постом Кляйн відзначила чергову річницю весілля. Про що свідчать її слова: «За ще один рік подій набігло, так що, звичайно, підемо!»

Фото опубліковано кілька годин тому. Багато фоловерів Ейнат щиро привітали пару й побажали щастя, добробуту та кохання.

Нагадаємо, 37-річна Ейнат Кляйн народилася у Києві, вищу історичну освіту здобула в Ізраїлі. До 2020 року вона працювала гідом для приватних компаній та туристичних груп, і в одній з поїздок познайомилася з Макаревичем. Ейнат Кляйн також відома як фотограф й зараз часто супроводжує чоловіка у творчих поїздках.

Пара одружилася наприкінці 2019 року.

Андрій Макаревич був тричі офіційно одружений. У музиканта є троє дорослих дітей, які народилися від різних жінок.

Нещодавно стало відомо, що Ейнат вагітна від Макаревича, для неї це буде перша дитина.

Фото Instagram/_einatklein_

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