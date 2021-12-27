«Рання пташка»: ексулюблениця Вакарчука Соловій, що знялася для Playboy, захопила новим ніжним образом

Українська співачка Крістіна Соловій, яку довгий час вважали «улюбленицею» Святослава Вакарчука, нерідко шокує фанатів у соціальних мережах.

Так, днями дівчина налякала шанувальників образом злодійки з всесвіту Гаррі Поттера, попри те, що пост був присвячений вибору музики на Новий рік.

Але потім у дівчини, очевидно, змінився настрій, і вона вирішила, що надто пригнічуючий вигляд перед веселим святом — зовсім не те, що від неї чекають шанувальники, і сфотографувалася у білій мінісукні зі спущеними з плечей бретелями.

Таким чином Крістіна прорекламувала свій майбутній виступ, зазначивши, що «ранні пташки майже всі сміли» — тобто розкупили всі квитки.

Чи правильно Соловій обрала «стратегію продажу квитків», покаже майбутній концерт.

Фото Instagram/soloviyka

203

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter