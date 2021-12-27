«Подарунок Данчика до Різдва»: Дан Балан повернувся до Києва, але не до Тіни Кароль

Популярного молдавського співака Дана Балана знову помічено в Києві, але, схоже, приїхав до столиці України не для того, щоб побачитися з Тіною Кароль, а з більш прозаїчними цілями — заробити грошей на корпоративі.

Такий висновок можна зробити з повідомлення в одному з фан-акаунтів співака в Instagram.

«Ці відео з корпоративу нескінченні» , — йдеться у підписі до ролика, який розміщено 26 грудня.

Незважаючи на «прозаїчну» мету візиту, шанувальники Дана з ентузіазмом поставилися до його приїзду.

«Без танцівниць, які тільки тріплють волоссям, тільки краще і солідніше»; «Вогонь»; «Можна нескінченно дивитися на сніг, що падає, і на Дана Балана!»; «Дан прекрасний, але дайте йому відпочинок … 4-й день танцює і співає …», — Пишуть вони.

Нагадаємо, що цієї осені співак виступив на весіллі Іванни Онуфрійчук, яка стала ведучою нового сезону «Танців із зірками», та мільйонера з Казахстану Алмаза.

Фото Дана Балана із соціальних мереж

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