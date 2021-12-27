27.10 / 27.32 30.55 / 30.93
Київ: -7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Подарунок Данчика до Різдва»: Дан Балан повернувся до Києва, але не до Тіни Кароль

12:54 27 грудня 2021
Дан Балан

Популярного молдавського співака Дана Балана знову помічено в Києві, але, схоже, приїхав до столиці України не для того, щоб побачитися з Тіною Кароль, а з більш прозаїчними цілями — заробити грошей на корпоративі.

Такий висновок можна зробити з повідомлення в одному з фан-акаунтів співака в Instagram.

«Ці відео з корпоративу нескінченні» , — йдеться у підписі до ролика, який розміщено 26 грудня.

Незважаючи на «прозаїчну» мету візиту, шанувальники Дана з ентузіазмом поставилися до його приїзду.

«Без танцівниць, які тільки тріплють волоссям, тільки краще і солідніше»; «Вогонь»; «Можна нескінченно дивитися на сніг, що падає, і на Дана Балана!»; «Дан прекрасний, але дайте йому відпочинок … 4-й день танцює і співає …», — Пишуть вони.

Нагадаємо, що цієї осені співак виступив на весіллі Іванни Онуфрійчук, яка стала ведучою нового сезону «Танців із зірками», та мільйонера з Казахстану Алмаза.

Фото Дана Балана із соціальних мереж

182

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

салат

Швидкий та смачний новорічний салат «Мірабелла» від Людмили Борщ: на підготовку йде не більше п'яти хвилин

пенсіонерка

Жінки 1962 року отримають додаткові виплати до пенсії, але є умова

салат

Смачний новорічний салат «Міраж» від Людмили Борщ: простий та ситний, з приємним ароматом свіжості

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.