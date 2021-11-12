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Dan Balan знову у Києві: «молдавський мачо» виступив на весіллі у Іванни Онуфрійчук та Алмаза (відео)

9:37 12 листопада 2021
Дан Балан

Іванна Онуфрійчук, яка стала ведучою нового сезону «Танців із зірками», через вісім місяців після розкішного весілля на Мальдівах офіційно стала дружиною Алмаза — мільйонера з Казахстану.

Молодята розписалися у Києві, влаштувавши ще одне, не менш видовищне весілля. «Я наразі офіційна дружина Алмаза», — написала Онуфрійчук у Instagram.

 

Церемонія відбувалася серед золотистих арок, прикрашених квітами, вів її телеведучий Тимур Мірошниченко. Її місцем обрали Fairmont Grand Hotel Kyiv.

На урочистості гостей розважав балет Freedom Олени Коляденко та улюбленець багатьох українок Дан Балан.

Фрагмент його виступу Іванна опублікувала у своїх сторіз.

Як відомо, у лютому Дан спеціально їздив на Мальдіви, щоб привітати своїми піснями Іванну та Алмаза. Тоді екс-тренер «Голосу країни» виконав запальний трек «Lendo Calendo» та романтичну композицію «Take me».

Нагадаємо, що у «Танцях із зірками» Іванна Онуфрійчук замінила відому співачку Тіну Кароль, якій приписували роман із Даном Баланом. Шанувальники досі переконані, що вони разом.

Фото Дана Балана із соціальних мереж.

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