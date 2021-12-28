«Ніколи не ділюся секретами»: Тіна Кароль зізналася, чому в неї немає друзів

Співачка Тіна Кароль, яка розкрила свою версію виходу з популярних проектів, поділилася відвертим зізнанням про особисте життя. Артистка зізналася, що в неї немає друзів. А все тому, що сама вона досить закрита людина і не любить ділитися секретами. Крім того, дружба потребує постійної уваги та участі. А на це у Тіни Кароль не вистачає часу.

«Я не знаю справжньої дружби. Це реально моя така прогалина. Я цьому дуже хотіла б навчитися — по-справжньому дружити. Хоча я щира, не ділюся секретами, я ніколи не ділитимуся секретами», — сказала Тіна Кароль в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Ведучий Даніель Салем, з яким у Тіни склалися приятельські стосунки, запитав також про можливе заміжжя і про те, чи вона готова поділитися цією новиною.

«Ні, це буде секрет», — коротко сказала Тіна.

Трохи більше вона говорить про 13-річного сина Веніаміна, який живе та навчається у Великій Британії.

«Він з дитинства звик, що у мене є концерти, я кудись їду. Ми домовилися з ним, що, давай, ти спробуєш в Англії. Він спробував. Але ж він живе в українській родині, там і борщі, і ось ці пироги, і вареники, і любов така. Я туди приїжджаю, завжди кажу: „Тут мій ретріт“. Моя окрема інша сторона відпочинку. Зараз він, взагалі, мене так часто вже і не потребує. Він розмовляє зі мною українською та російською», — поділилася Тіна Кароль.

Співачка розповіла, що вона дуже вдячна сім'ї, де живе її син, і зізналася, яким намагається виховати Веніаміна.

«Я виховую лідера. І він повинен знати, ми всі одинаками приходимо в цей світ і одні вирушаємо з нього. Він все одно повернеться, те, як я це відчуваю, в Україну, дуже скоро, насправді. Тому що мені треба було дати йому основу. Він не мажор, не мамин син. Він мамин син удома. Але не там», — сказала Кароль.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль зізналася, чому пішла з проекту «Голос країни». Вона пояснила інтригами на проекті.

Також вона розповіла, що покинула «Танці із зірками» за тиждень до старту проекту через нову ведучу. Співачка натякнула, що Іванна Онуфрійчук купила місце в шоу.

Ведуча назвала це плітками.

Фото instagram.com/tina_karol

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