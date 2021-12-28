Мадонна показала дітей, різдвяні подарунки та святковий стіл (відео)

Американська співачка Мадонна, яка раніше показала, як вона з дітьми та молодим коханцем прикрашає ялинку до Різдва, порадувала своїх підписників в Instagram новим відео. 63-річна попзірка окрім прикрашеної ялинки та своїх названих дітей продемонструвала святковий стіл, а також різдвяні подарунки, які розпаковувала родина. Серед аксесуарів, які використовували Мадонна та її дочки, були корони — як у британської королеви.

В окремому пості горда Мадонна показала рукавички-мітенки, які їй сама сплела до свята дев'ятирічна Естер — одна двійнят, яких Мадонна взяла на виховання з Африки

Раніше «ФАКТИ» писали — У ванній та на ліжку: Мадонна влаштувала домашній показ мод.

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