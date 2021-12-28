Скандал із «Емілі в Парижі»: Netflix відповів звернення Ткаченка

Стрімінгова платформа Netflix відреагувала на лист-обурення міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка про неприйнятний образ українки в популярному серіалі «Емілі в Парижі». У дипломатичній відповіді міністру подякували за зворотний зв'язок та обіцяли надалі працювати у тісному контакті.

«Відповідь Netflix на мій лист про образ української жінки в серіалі „Емілі в Парижі“ досить дипломатична. Подякували за зворотний зв'язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почули. Домовилися, що у 2022 році будемо у тісному контакті, щоб запобігти подібним випадкам» , — розповів Ткаченко у коментарі dev.ua.

Міністр також відзначив активну суспільну позицію навколо серіалу «Емілі в Парижі». На його думку, така реакція сприятиме позитивному іміджу України у світі.

«Така активна громадська позиція точно сприятиме тому, щоб при подальшому показі персонажів української національності в майбутніх зйомках Netflix було враховано ставлення українців», — додав Ткаченко.

Нагадаємо, скандал навколо серіалу «Емілі в Парижі» спалахнув після виходу четвертої серії, в якій з'являється героїня з Києва Петра. Вульгарна українка поводиться хамовито, краде речі у магазині та вчить поганому головну героїню.

Це спричинило хвилю обурення українців. Мережа вибухнула коментарями, назвавши такий образ дикістю у вік толерантності.

Фото Netflix

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